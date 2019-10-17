سناب تغري المعلنين بدعم (الإعلانات الديناميكية) لمنافسة جوجل وفيسبوك

قالت شركة (سناب) Snap اليوم الخميس: إنها تعتزم تقديم خدمة الإعلانات الديناميكية التي تمتاز بأنها تُنشئ الإعلانات تلقائيًا، وتستهدف الجماهير المطلوبة في الوقت الفعلي. ويأتي في مسعى من الشركة الأم لتطبيق الرسائل المصورة (سناب شات) إلى التنافس للحصول على دولارات الإعلانات الرقمية.

وتمكنت شركة سناب من زيادة إيراداتها وقاعدة المستخدمين الخاصة بها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركتا جوجل، وفيسبوك – اللتان تهيمنان على سوق الإعلانات الرقمية عالميًا – رقابةً تنظيميةً بسبب سيطرتهما على السوق. مع الإشارة إلى أن كل من جوجل، وفيسبوك تقدمان للمعلنين إعلانات ديناميكية.

وتقوم الأنظمة الإعلانية الديناميكية باختيار العناصر من فهارس منتجات المعلنين ثم عرضها تلقائيًا للأشخاص الذين أبدوا اهتمامات ذات صلة بها، مما يلغي الحاجة إلى الإعلان يدويًا عن كل منتج على حدة.

وتراهن سناب على أن هذه الميزة سوف تجذب المزيد من المعلنين. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة سناب تلقائيًا عرض أحذية رياضية لمستخدمي سناب شات المهتمين بالرياضة، وعرض العناصر من تجار التجزئة الذين قاموا بتحميل فهارس منتجاتهم.

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وقالت سناب: إنه في حين سيتمكن المعلنون العالميون من استخدام منصة الإعلانات الديناميكية للإعلان على الفور، إلا أن حملاتهم لن تصل في البداية إلا إلى مستخدمي سناب شات في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ عرض الإعلانات في الأسواق العالمية لاحقًا.

ولا تزال شركة سناب لاعبًا صغيرًا في سوق الإعلانات الرقمية العالمية بنسبة 0.5% من العائدات، مقارنةً بجوجل التي تبلغ نسبتها 32%، وفيسبوك بنسبة 21%، بحسب شركة الأبحاث (إي ماركتر) eMarketer.