Pixel 4 أول هاتف يدعم الرادار.. إليك ما يجب معرفته عن ذلك 

كشفت شركة جوجل يوم الثلاثاء الماضي عن الجيل الرابع من هواتفها الذكية (بكسل 4)، والذي يضم هاتفين هما: (بكسل 4) Pixel 4، و(بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL، وهما مزودان بكاميرات عالية الجودة، و(مستشعر رادار) Radar Sensor، بالإضافة إلى إصدار جديد من المساعد الصوتي.

يعتبر هاتف Pixel 4؛ هو أول هاتف ذكي مزود بمستشعر رادار، والذي يعمل على تشغيل مستشعر الحركة الذي تستخدمه جوجل لتشغيل مجموعة من الميزات، بما في ذلك: التحكم في الهاتف عبر الإيماءات بدون استخدام اليدين، وإلغاء القفل عبر التعرف على الوجه بشكل أسرع.

قامت شركات تصنيع الهواتف بتجربة التحكم في الحركة لسنوات، مستخدمين مستشعر الكاميرا لمعرفة مكانك وتفسير ما تريد القيام به بدون استخدام اليدين، مثل: التمرير السريع خلال الصور، وتبديل الأغاني في تطبيق الموسيقى. بعض الشركات مثل (إل جي) قدمت في هاتفها LG G8 تقنية تطلق عليها LG Air Click للإشارة إلى القدرة على التفاعل مع هواتفها الذكية من خلال الإيماءات اليدوية.

كان العنصر المفقود في هذه الاختبارات المبكرة القديمة هو الرادار، والذي تأمل جوجل أن تجعله مناسبًا للاستخدام عندما يتعلق الأمر بهاتفك لمعرفة أين أنت.

فيما يلي أهم ما يعنيه وجود مستشعر رادار في هواتف Pixel 4:

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1- الرادار ليس هو السبب في التعرف على الوجه بشكل أسرع:

قبل البدء في أي شيء؛ يجب أن تضع في اعتبارك أن الرادار ليس مثل ميزة التعرف على الوجه.

عندما تقترب من الهاتف تعمل تقنية Google Motion Sense بشكل استباقي وتضيء الشاشة، وتستعد مستشعرات التعرف على الوجه لمسح وجهك بمجرد وجوده داخل النطاق ليُفتح الهاتف في حركة واحدة.

لكن هذا كل ما تقوم به الشريحة التي تعمل بالرادار، ولا يقوم المستشعر الذي تطلق عليه جوجل اسم Soli بمسح ضوئي لك للتأكد من هويتك، حيث تعتمد جوجل على كاميرا الأشعة تحت الحمراء لإظهار النقاط على وجهك، تمامًا مثلما تفعل آبل في هواتف آيفون مع خاصية التعرف على الوجه Face ID.

حتى الآن لم تؤكد جوجل عدد النقاط التي يتم عرضها على وجهك، ولكن هذه الخريطة لوجهك هي التي تقوم بإلغاء القفل فعليًا، وتعمل ميزة Motion Sense على تسريع العملية حتى لا تضطر إلى التمرير لفتح الهاتف.

2- ما تقوم به Motion Sense على هواتف Pixel 4؟

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يمكن لتقنية Motion Sense اكتشاف وجودك، من خلال استشعار الحركات الصغيرة التي تحدث حول الهاتف عندما تصل إليه، والتعرف على الإيماءات التي قمت بها عند تحريك يدك يسارًا أو يمينًا، ومع تفعيل Motion Sense، يمكنك القيام بما يلي:

التبديل بين الأغاني بمجرد تمرير اليد فوق الهاتف.

إسكات جرس المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك فقط دون الإمساك بالهاتف، وكذلك إسكات المؤقت، والمنبه.

إيقاظ شاشة Pixel 4 بمجرد وصولك إلى الجهاز (لتمكين فتح الوجه بشكل أسرع).

إيقاف تشغيل الشاشة بمجرد أن تتحرك بعيدًا عن الهاتف.

3- كيفية عمل الرادار على هواتف بكسل 4:

اختارت جوجل الرادار لتشغيل ميزات Motion Sense، بدلاً من الاعتماد على الكاميرا لرؤيتك، نظرًا لطول نطاقه، والاستخدام المنخفض للطاقة، حيث يستخدم الرادار موجات الراديو لاستكشاف حجم الأشياء وموقعها، ومدى قربها.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك إيقاف تشغيل أي من ميزات Motion Sense على هواتف Pixel 4 – كلها أو بشكل فردي -، ولكن إذا تم تفعيلها، فإن الهاتف سيكون قاردًا على التعرف عليك دائمًا.

تقول جوجل: “إن تقنيتها تستخدم ترددًا لاسلكيًا يصل إلى 60 جيجا هرتز، وقد نجحت في اختبار جميع متطلبات الأمان”.

4- مدى الرادار:

تتمتع شريحة الرادار الموجودة في هواتف Pixel 4 بمجال رؤية 180 درجة، مما يعني أن لديها القدرة على التعرف عليك في كل مكان أمامها أو على الجوانب. وفيما يتعلق بالعمق – إلى أي مدى يمكن أن يتعرف عليك الهاتف – يقول أحد ممثلي جوجل: “إنه يكتشف الإيماءات على بعد 30 سم تقريبًا.

5- الرادار والخصوصية:

لتقليل مخاوف الخصوصية بشأن استخدام الرادار في هاتف Pixel 4، أكدت جوجل خلال حدث الإطلاق أن جميع بيانات الرادار مخزنة محليًا على الجهاز وليس على خوادم جوجل.

6- هل ستضيف جوجل المزيد من الإيماءات إلى Motion Sense؟

تلتزم الشركة بالصمت بشأن الخطط المستقبلية، بما في ذلك ما إذا كانت ستضيف مستشعر الرادار إلى الجزء الخلفي من الهاتف أيضًا. ومع ذلك فمن المتوقع أن تستخدم جوجل رادار استشعار الحركة الذي يُسمى (سولي) Soli لزيادة إنتاجيتك على الهاتف وإضافة المزيد من الإيماءات لتمييز هواتفها.

7- هل ستدعم الهواتف الأخرى الرادار أيضًا؟

يعمل نظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل الآن على حوالي تسعة من أصل 10 هواتف ذكية في العالم ، ولكن يحتمل أن الشركة تريد الاحتفاظ بميزات Motion Sense لهواتفها وتأمين أسرار التعرف على الوجه بسرعة أكبر، حتى تميز هواتفها في السوق مما يساعدها على زيادة المبيعات.

ومع ذلك، فمن المحتمل قيام شركات الهواتف الآخرى باتباع نظام أفضل للتحكم في الإيماءات بدلاً من استخدام الكاميرا، بالإضافة إلى مستوى آمن للتعرف على الوجه كما هو موجود في Pixel 4.