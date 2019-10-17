شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أمريكيون يطلقون مشروعًا لقصف الأرض بأشعة الليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق علماء جامعة كولورادو الأمريكية مشروع The Earth Archive الذى يهدف إلى إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للعالم قبل اكتمال الأزمة المناخية، حسب روسيا اليوم.

ويفيد موقع Live Scienceبأن العلماء من أجل بلوغ هذا الهدف ينوون استخدام الطائرات لقصف سطح الأرض بصورة مكثفة بأشعة الليزر.

وتسمح تكنولوجيا ليدار LIDAR بتحديد بُعد المواقع عن طريق الضوء أو الليزر باستخدام مختلف النظم البصرية، وفقا لرأى الخبراء، من الضرورى البدء بمسح مناطق العالم المهددة بالغرق بسبب الفيضانات وعواقب التغيرات المناخية الأخرى. وهى المناطق الساحلية والغابات الاستوائية فى منطقة الأمازون. وإن الصور التى سيحصلون عليها ستكون إرثا مهما وقيما للأجيال القادمة التى لن ترى الأرض بالشكل التى هى عليه حاليا.

يشير الخبراء من جانب آخر، إلى أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى أموال طائلة، فمثلاً سيكلف مسح منطقة الأمازون خلال ثلاث سنوات 10 ملايين دولار. إضافة لهذا سيكون من الصعوبة الحصول على موافقة بتحليق الطائرات فى أجواء البلدان الأخرى.