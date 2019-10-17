شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أسرع نملة فى العالم بسرعة 2 ميل فى الساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم رصد نملة تعد الأسرع فى العالم حيث ضربت كافة الأرقام القياسية ببلوغها سرعة ميلين فى الساعة، حيث يمكن لأسرع نملة الجرى بسرعة 108 أضعاف طول جسمها كل ثانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسمى هذه النملة "الفضة الصحراوية" التى يمكنها الجرى بوتيرة تعادل ما يقول به الإنسان فى حالة الركض بسرعة 360 ميلا فى الساعة.



أسرع نملة

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ويمتد المخلوق الصغير بشكل يتناسب مع جسده بشكل أسرع من الفهد، وتصل سرعته القياسية إلى 33.7 بوصة (855 ملم) في الثانية عن طريق تأرجح أرجلها الستة الصغيرة بسرعة مذهلة.

وهذا يتيح لها أن تأخذ ما يصل إلى 50 خطوة في الثانية، وتفعل ذلك في أكثر الأماكن سخونة على الأرض حيث تعيش، وذلك فى الجزء الأصعب في إفريقيا.

وتوصل البروفيسور وولف وزملاؤه بجامعة أولم لالتقاط سكان الصحراء الغامضين على الكاميرا خلال زيارة إلى أحواض الملح في تونس.