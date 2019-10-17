هل تعريف نظام ويندوز 10 لديك مرتبط بالجهاز ام يمكنك استعماله على جهاز آخر؟

نسخة نظام ويندوز 10 التي تمتلكها على جهازك. هل جائت مدمجة و مرتبطة بالجهاز؟. ام ان هذه النسخة حرة يمكنك نقلها من جهازك الى جهاز آخر؟. ستحتاج الى معرفة الإجابة عن هذا السؤال اذا كنت تفكر في شراء جهاز كمبيوتر جديد و بالتأكيد ستحتاج الى نسخة النظام الخاصة بك على الجهاز الجديد. و لكن اذا قمت بتسجيل النسخة على جهاز لن تستطيع استعمالها على جهاز آخر. فما الحل ؟. الحل هو نقل تعريف النظام. و الذي قد قمنا بشرحه في موضوع سابق على الموقع و سأترك لكم الرابط. و لكن اذا كان التعريف مرتبطاً بالجهاز OEM Licence فلن تتمكن من نقل التعريف. لذلك اقرأ هذا الموضوع لتعرف اذا كان بإمكانك نقل التعريف ام لا

تحقق من نوع تعريف نظام ويندوز 10 لديك

1- افتح قائمة Start

2- ابحث عن Command Prompt

3- اختر Run as Administrator

4- اكتب الأمر التالي ثم اضغط Enter

Advertisements

slmgr /dli

5- ستظهر لك الرسالة التالية

6- من الرسالة تستطيع تحديد نوع التعريف الخاص بجهازك كالتالي

ماذا تلاحظ ؟

اذا ظهر نوع التعريف عندك تحت اسم OEM فهذا معناه ان التعريف مرتبط بنظامك. اي ان نسخة النظام الموجودة عندك جائت مرفقة بالجهاز. و هذا الأمر شائع في اجهزة اللابتوب عموماً. لأنه من النادر ان تجد شركة تصدر جهاز كمبيوتر مكتبي بالكامل. لأن اجهزة الكمبيوتر عبارة عن تجميعات من القطع لتعمل مع بعضها البعض. لكن اجهزة اللابتوب لا تصدر كتجميع لأجهزة لأنه يأتي كقطعة واحدة لا يمكن التعديل فيه. فغالباً اذا كان جهاز اللابتوب الخاص بك يأتي بويندوز 10 مباشرة فإن التعريف غالباً من نوع OEM. اذا ظهرت رسالة Retail فإن هذه النسخة حرة ليست مرتبطة بالجهاز. و يمكنك نقل هذا التعريف الي جهاز آخر بكل سهولة كما قمنا بشرح في موضوع سابق على موقعنا.

اقرأ ايضاً