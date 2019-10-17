Oppo ستقوم بإطلاق هاتف 5G ثنائي الوضع قبل نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة كوالكوم مؤتمرها السنوي Qualcomm 5G Summit في مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرًا حيث أكدت الشركة أنها ستتعاون مع شركة Oppo لإطلاق هاتف 5G ثنائي الوضع. أوضح السيد Henry Tang من شركة Oppo أن شركته مستعدة للقيام بالقفزة التالية في نشر تكنولوجيا 5G وستقدم هاتف 5G ثنائي الوضع بالتعاون مع شركة كوالكوم في السوق قبل نهاية العام 2019.

مودم 5G ثنائي الوضع يعني أن الهاتف يدعم الوضع المستقل ( Standalone Mode ) والوضع غير المستقل ( Non Standalone Mode ). يستخدم الوضع المستقل ترددات 5G في كل من الإشارات ونقل البيانات دون الحاجة إلى شبكة LTE الحالية. يعتمد الوضع غير المستقل من ناحية أخرى على ترددات LTE للقيام بمهام مثل الإتصال بين الأبراج الخلوية والخوادم وسيتم تكليفه بتسريع نشر تكنولوجيا 5G بفضل التكاليف المُنخفضة.

ووفقا للسيد Henry Tang، فقد صرح بالقول : ” نأمل أن يُقدم حل 5G الثنائي الوضع تجربة فائقة للمزيد من المستهلكين في المزيد من الأسواق على مستوى العالم، مما يجعل تكنولوجيا 5G متاحة بسهولة لقاعدة أوسع من المستهلكين في جميع أنحاء العالم “.

لا زلنا لا نملك أي معلومات رسمية عن هاتف 5G الثنائي الوضع القادم من شركة Oppo. وفقا للتكهنات، سيتم تزويد هذا الهاتف بالمعالج Qualcomm 7250 القادم من شركة كوالكوم والذي سيكون أول معالج 5G من الشركة من الفئة المتوسطة. نظرًا إلى أننا نقترب ببطء من نهاية هذا العام، فيجب أن نحصل على مزيد من المعلومات قريبًا.