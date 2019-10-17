فيديو مسرب جديد يستعرض لنا عملية فتح علبة الهاتف Huawei Mate X القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - يجب أن يتم عرض الهاتف Huawei Mate X القابل للطي للبيع في أواخر هذا الشهر، والآن يشير مقطع فيديو تم تسريبه لعملية فتح علبة هذا الهاتف إلى أنه سيأتي ببعض التغييرات على مستوى التصميم.

مقارنة بالطرازات الأولية التي عرضتها لنا شركة Huawei في الفترة الماضية، فقد قامت الشركة الصينية بإعادة تصميم زر فتح الشاشة. لقد حصل هذا الزر الآن على اللون البرتقالي ليبدو بارزًا وليتماشى أيضًا مع التصميم العام للهاتف.

كانت شركة Huawei قد قررت تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X في وقت سابق بسبب بعض المخاوف المتعلقة بالمتانة بعد فترة وجيزة من إجبار شركة سامسونج على سحب الهاتف Galaxy Fold. في ذلك الوقت، إلتزمت شركة Huawei بإجراء المزيد من الإختبارات على الهاتف Huawei Mate X والتأكد من أنها لن تُقدم المنتج حتى يُصبح جاهزًا بنسبة 100%. لم نرى بعد ما الذي تغير، ولكن لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء.