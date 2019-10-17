سامسونج تتعهد بإصلاح مشكلة قارئ بصمة Galaxy S10

أوضحت عملاقة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية سامسونج اليوم الخميس أنها تستعد لطرح تصحيح برمجي لحل مشاكل التعرف على بصمات الأصابع لهاتفها الرائد Samsung Galaxy S10.

وكانت مستخدمة بريطانية قد أخبرت صحيفة ذا صن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن خللًا في هاتف Samsung Galaxy S10 الخاص بها قد سمح بفتحه بغض النظر عن البيانات الحيوية المسجلة في الجهاز.

وبحسب المعلومات، فقد تمكن زوج المستخدمة – بعد شراء واقي شاشة من جهة خارجية عبر موقع eBay – من فتح هاتفها باستخدام بصمة إصبعة، وذلك بالرغم من أن البصمة غير مسجلة على الجهاز.

وأوضحت المستخدمة إمكانية وصول أي شخص إلى هاتفها والدخول إلى التطبيقات المالية وتحويل الأموال.

وأشارت حينها متحدثة باسم الشركة إلى أن سامسونج تحقق داخليًا في هذا الموضوع، مع توصية جميع العملاء باستخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصًا لمنتجاتها.

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وقالت الشركة في بيان جديد لوكالة رويترز: تدرك سامسونج مشكلة التعرف الخاطئ على بصمات الأصابع في هاتف Samsung Galaxy S10 وستصدر قريباً تصحيحًا برمجيًا.

وتعتبر هذه المشكلة خطيرة إلى درجة أن أحد البنوك عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية، KaKaobank، طلب من العملاء إيقاف تشغيل التعرف على بصمات الأصابع على جهاز Samsung Galaxy S10 من أجل تسجيل الدخول إلى خدماته حتى يتم حل المشكلة.

وتستخدم هواتف سلسلة Samsung Galaxy S10، التي أطلقتها سامسونج في شهر مارس، مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج تحت الشاشة، والذي أطلقت عليه الشركة صفة “ميزة المصادقة البيومترية الجديدة الثورية”.

ووفقًا للشركة، فإن قارئ بصمات الأصابع يرسل موجات فوق صوتية للكشف عن البصمات الثلاثية الأبعاد للأصابع في سبيل التعرف على المستخدمين بسرعة.