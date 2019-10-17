آبل: iOS 13 يعمل الآن على نصف أجهزة آيفون

قدمت آبل أول نظرة رسمية لها على نظامي iOS 13 و iPadOS 13 حتى الآن، وتقول الشركة: إن 50 في المئة من جميع أجهزة آيفون وآيبود تاتش iPod touch تعمل الآن بنظام iOS 13، في حين أن 33 في المئة من أجهزة آيباد تعمل الآن بنظام iPadOS.

وفقًا لشركة آبل، فإن 55 في المئة من أجهزة آيفون الصادرة في السنوات الأربع الأخيرة تعمل على نظام التشغيل iOS 13، بينما تعمل نسبة 38 في المئة على نظام التشغيل iOS 12.

وبتجميع البيانات، فإن نسبة 7 في المئة من أجهزة آيفون تعمل بواسطة إصدار سابق من نظام التشغيل iOS، كما تقول آبل.

وفي حال توسيع البيانات لتشمل جميع الأجهزة، فإن 50 في المئة من الأجهزة تعمل بواسطة iOS 13، بينما تعمل نسبة 41 في المئة من الأجهزة بواسطة iOS 12، في حين تعمل نسبة 9 في المئة بواسطة نسخة سابقة من iOS.

وبالمقارنة مع نظام التشغيل iOS 12، بحسب البيانات التي نشرتها شركة آبل في 11 أكتوبر 2018، فإن اعتماد نظام التشغيل iOS 13 بين قاعدة المستخدمين بأكملها يصل إلى نسبة 50 في المئة.

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واستغرق نظام iOS 13 ما يصل إلى 26 يومًا بعد إطلاقه للوصول إلى نسبة 50 في المئة، بينما استغرق نظام iOS 12 ما يصل إلى 23 يومًا للوصول إلى النسبة نفسها.

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بينما يتقدم نظام التشغيل iOS 13 بشكل طفيف بنسبة 55 في المئة مقارنةً بنسبة 53 في المئة خلال العام الماضي فيما يتعلق بالأجهزة التي تم إدخالها في السنوات الأربع الماضية.

وهناك نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار عند مقارنة هذه البيانات هي أن قاعدة تثبيت iOS 12 تضمنت أجهزة آيباد، في حين أن قاعدة تثبيت iOS 13 لا تتضمن أجهزة آيباد، ويرجع ذلك إلى فصل نظامي iOS و iPadOS هذا العام.

وقدمت آبل معلومات تبني محددة لنظام iPadOS، ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل لأنه تم إصدار iPadOS 13 بعد أسبوع تقريبًا من إصدار iOS 13.

وتقول آبل: إن نسبة 41 في المئة من جميع أجهزة آيباد الصادرة في السنوات الأربع الماضية تعمل بنظام iPadOS 13، في حين أن نسبة 51 في المئة تعمل بواسطة iOS 12 و 8 في المئة من الأجهزة تعمل بواسطة نسخة سابقة من iOS.

في حين تعمل ما نسبته 33 في المئة من جميع أجهزة حواسيب آيباد بواسطة iPadOS 13، ونسبة 51 في المئة بواسطة iOS 12 ونسبة 16 في المئة بواسطة إصدارات سابقة.