ياهو تغلق موقع مجموعاتها وتحذف جميع المحتويات

أعلنت شركة ياهو عن إزالتها لكافة المحتويات من مجموعات المناقشة المجانية على الإنترنت الخاصة بها المسماة مجموعات ياهو Yahoo Groups.

وقالت الشركة في بيان لها: إن موقع مجموعات ياهو سيظل موجودًا، لكن لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من تحميل أي محتوى جديد على الموقع اعتبارًا من 21 أكتوبر، بينما ستزيل بتاريخ 14 ديسمبر بشكل نهائي جميع المحتويات المنشورة سابقًا على الموقع.

ويشتمل المحتوى المتأثر الملفات؛ واستطلاعات الرأي؛ والروابط؛ والصور؛ والمجلدات؛ وقاعدة البيانات؛ والتقويم؛ والمرفقات؛ والمحادثات؛ وتحديثات البريد الإلكتروني؛ وموجز الرسائل؛ وسجل الرسائل.

ووفقًا للشركة، فإن بإمكان المستخدمين تنزيل بياناتهم الخاصة من لوحة معلومات الموقع، مضيفة أن جميع المجموعات العامة ستصبح خاصة أو مقيدة، مما يوفر للمسؤولين إمكانية وصول محدودة ويسمح لهم بإدارة مختلف إعدادات المجموعة وأدوات الإدارة.

ويحتاج أي أعضاء جدد في المجموعة إلى طلب دعوة أو دعوة من مسؤول للانضمام إلى مجموعة خاصة أو محظورة، وشجعت ياهو المستخدمين الذين ما زالوا يرغبون في مشاركة المعلومات والملفات مع مجموعاتهم على القيام بذلك عبر البريد الإلكتروني.

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وقالت الشركة: ستظل قادرًا على التواصل مع مجموعاتك عبر البريد الإلكتروني والبحث عن مجموعات خاصة على الموقع، دون أن تذكر السبب وراء قرارها فيما يتعلق بموقع مجموعات ياهو.

وأطلقت الشركة موقع المجموعات في عام 2001 كنوع من المنتديات والقوائم البريدية المختلطة، وسرعان ما أصبحت المجموعات موطنًا للمجتمعات المتخصصة، لكن ظهور منصات التواصل الاجتماعي أفقد المستخدمين حافزًا كبيرًا لاستخدام المجموعات.

وكانت شركة فيريزون Verizon قد استحوذت على أعمال ياهو الأساسية في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار، وباعت في وقت سابق من هذا العام منصة Tumblr، التي حصلت عليها كجزء من صفقة ياهو.