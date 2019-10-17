جوجل تنهي كاميرا الذكاء الاصطناعي Google Clips

أنهت شركة جوجل الكاميرا الذكية اللاسلكية القائمة بذاتها جوجل كليبس Google Clips القادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو من تلقاء نفسها، إذ أزال متجر الشركة Google Store الكاميرا من قائمته، إلى جانب إزالة سماعات Pixel Buds الأصلية ونظارة الواقع الافتراضي Daydream View.

وتضع جوجل الكثير من الرهانات على الذكاء الاصطناعي، وكان واحدًا من أكثر الراهنات غرابة هي كاميرا Google Clips، التي أعلنت عنها الشركة في شهر أكتوبر من عام 2017، وهي مصممة لالتقاط الصور من تلقاء نفسها بالكامل.

وكانت الشركة الأمريكية قد بدأت ببيع الكاميرا الصغيرة في شهر يناير من عام 2018 عبر متجرها Google Store مقابل 249 دولار أمريكي.

ولا تلتقط هذه الكاميرا أي صوت، بل تركز على الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وأوضحت الشركة حينها أن الكاميرا أكثر ذكاءًا تبعًا لاستعمالها تقنية تعلم الآلة والمعالجة البصرية للكشف التلقائي عن المشاهد التي أمامها ومن ثم التقاط صور أو مقاطع فيديو قصيرة تلقائيًا في حال كان هذا المشهد يستحق الاحتفاظ به.

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وتميزت الكاميرا بالقدرة على تحسين دقة التحديد التلقائي للمشاهد الملتقطة من خلال التدريب اليدوي من قبل المستخدم عن طريق الضغط على زر الغالق، كما أنها قادرة على التقاط سلسلة من الصور بدقة 12 ميجابيكسل وبمعدل 15 إطارًا في الثانية من خلال عدسة بمجال رؤية 130 درجة.

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كما أنها تدعم الاتصال بالشبكة اللاسلكية والبلوتوث جنبًا إلى جنب مع تضمنها بطارية قابلة للشحن عبر منفذ USB-C، والتي توفر 3 ساعات من الاستعمال، مع 16 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مما يسمح بنقل الملفات بسرعة إلى الهاتف عن طريق Wi-Fi Direct.

يذكر أن الكاميرا كانت تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا من اللحظات والمناسبات الخاصة، إذ يمكن ربطها بأي شيء في البيت والتقاط الصور والفيديو عن طريق الأوامر الصوتية فقط، مع وجود زر للتصوير على كل من الكاميرا والتطبيق المحمول الخاص بها.