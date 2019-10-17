شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدًا.. أول رحلة نسائية للسير فى الفضاء لإصلاح خطأ ببطاريات المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستحدث أول رحلة نسائية للسير فى الفضاء على الإطلاق غدًا، بعد أن كانت قد تم تحديدها يوم 21 المقبل، ولكن خطأ عاجل فى البطارية بالمحطة الدولية أدى إلى الاستعجال فى إطلاق المهمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستصنع كل من رائدتي الفضاء كريستينا كوش وجيسيكا مائير التاريخ غدًا يوم الجمعة عندما يجريان أول رحلة سير على الإطلاق للنساء لحل مشكلة بمصدر الطاقة في محطة الفضاء الدولية (ISS).



رحلة السير

ستخرج رائدتا الفضاء من محطة الفضاء الدولية في الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أى أنه سيتم بالتوقيت المصرى فى الساعة 1:50، لإصلاح وحدة شحن وتفريغ البطارية في المحطة (BCDU) على مدار أكثر من خمس ساعات.

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وكان قد تم إلغاء الرحلة النسائية للسير في الفضاء في شهر مارس بسبب عدم وجود بدلة فضاء مناسبة، ولكن حاليًا تم حل مشكلة بدل الفضاء لإطلاق الرحلة المتفق عليها.

وقالت متحدثة باسم ناسا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "إن إنجازاتنا توفر مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم ، ما يثبت أن العمل الجاد يمكن أن يقودك إلى أمور كبيرة، ويجب أن يكون جميع الطلاب قادرين على رؤية أنفسهم في هذه الإنجازات".

وستجرى كوش السير فى الفضاء للمرة الرابعة وستصبح المرأة الرابعة عشرة التي تمشي في الفضاء، والأولى فى رحلة سير نسائية بالكامل من اثنين من النساء وليس سيدة ورجل كما هو معتاد.