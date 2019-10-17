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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت الحنين رزق.. يحتضنك خلال النوم للقضاء على الأرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء روبوت للنوم مصمم لاحتضانك فى السرير، والذى قد يقضى على الأرق، من خلال مساعدتك على النوم بسهولة من خلال التنفس بإيقاع هادئ.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستطيع الروبوت الذى يشبه شكل الفول السوداني على حجم أكبر، إبطاء تنفس المستخدمين من خلال محاكاة إيقاعات التنفس التي يتكيف معها جسم الإنسان بشكل طبيعي.
روبوت
كما أنه أثناء تحضير جسمك للنوم، فإنه يعمل أيضًا على صرف الانتباه عن أولئك الذين يعانون من أفكار قبل النوم من خلال تشغيل موسيقى التأمل أو أصوات الطبيعة.
ويسمى الروبوت Somnox، والذى يعود لفكرة مجموعة من طلاب الروبوتات والهندسة من جامعة دلفت للتكنولوجيا هولندا، وهو متاح حاليا للشراء بسعر 549 جنيه إسترليني.
روبوت 2
يقول منشئو Somnox إنه تم تصميمه ليكون مهزوزا أثناء وجود المستخدمين في السرير وخلال ارتياحهم، فيعمل الجهاز بشكل يسهل على مستخدميه الوصول إلى ليالي أفضل وأطول من الراحة.
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