علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الأمن الروسى يطور تقنيات حديثة لمكافحة الطائرات المسيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمن الروسى يطور تقنيات حديثة لمكافحة الطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير جهاز الأمن الفدرالى الروسى ألكسندر بورتنيكوف، إن جهاز الأمن الروسى يطور تقنيات كشف ومكافحة الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أنه قد تم اختبار هذه التقنيات خلال الألعاب الأولمبية فى عام 2014 فى سوتشى وكأس العالم لكرة القدم 2018.

 

وقال بورتنيكوف للصحفيين، اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نقوم بتطوير المكون الفني، الذى يسهم فى السيطرة على المجال الجوي، واستخدمنا هذه الوسائل الأمنية خلال الأولمبياد فى سوتشى وخلال كأس العالم فى روسيا".

Advertisements

 

وأضاف أن تحسين خصائص الطائرات المسيرة المستخدمة من قبل الإرهابيين لأغراض إجرامية سيصبح تحدياً فعلياً لأجهزة الأمن فى العالم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الأمن الروسى يطور تقنيات حديثة لمكافحة الطائرات المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا