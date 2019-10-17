شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمن الروسى يطور تقنيات حديثة لمكافحة الطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير جهاز الأمن الفدرالى الروسى ألكسندر بورتنيكوف، إن جهاز الأمن الروسى يطور تقنيات كشف ومكافحة الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أنه قد تم اختبار هذه التقنيات خلال الألعاب الأولمبية فى عام 2014 فى سوتشى وكأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال بورتنيكوف للصحفيين، اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نقوم بتطوير المكون الفني، الذى يسهم فى السيطرة على المجال الجوي، واستخدمنا هذه الوسائل الأمنية خلال الأولمبياد فى سوتشى وخلال كأس العالم فى روسيا".

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وأضاف أن تحسين خصائص الطائرات المسيرة المستخدمة من قبل الإرهابيين لأغراض إجرامية سيصبح تحدياً فعلياً لأجهزة الأمن فى العالم.