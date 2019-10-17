حل مشكلة قائمة Start لا تعمل بعد تحديث ويندوز KB4517389

تحديث KB4517389 من التحديثات الأخيرة على ويندوز 10. من ثبت هذا التحديث ظهرت عنده مشكلة بسبب هذا التحديث و هي ان قائمة Start لا تعمل ولا تفتح عندما تريد استعمالها. فاذا كنت تواجه هذه المشكلة هناك عدة حلول لهذه المشكلة. و سنشرح هنا كيفية ازالة هذا التحديث من على جهازك لحل هذه المشكلة. اذا اتبعت هذا الحل و لم تستطع حل هذه المشكلة ايضاً فسأترك لك رابط موضوع سابق تحدثنا فيه عن كيفية حل هذه المشكلة على ويندوز 10.

ازالة تحديث KB4517389 من ويندوز 10

1- افتح تطبيق Settings عن طريق زري Windows + I

2- اختر Update and Security

3- اختر تبويب Windows Update (ستكون على هذا التبويب بشكل افتراضي على اي حال)

4- اختر View Update History

5- اختر Uninstall updates

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6- اختر Update for Microsoft Windows (KB4517389)

7- اضغط على زر Uninstall

8- اضغط Yes

9- اختر Restart Now

ماذا سيحدث ؟

عند اعادة تشغيل الجهاز ستتخلص من هذا التحديث و من المفترض في هذه الحالة ان يعمل الجهاز بشكل طبيعي و تستطيع فتح قائمة Start بدون مشاكل من جديد. لكن اذا لم تستطيع حل المشكلة يمكنك متابعة الشرح السابق و الموضوع السابق لتستطيع البحث عن حل للمشكلة التي تواجهك. و بهذا ستتمكن من حل المشكلة بشكل كامل.

لاحظ اننا في هذا المقال ننصحك بحذف تحديث معين بسبب انه يسبب مشكلة في الجهاز. لكن لا ننصح دائماً بتجاهل التحديثات او التفكير في ازالتها الا اذا كنت تعرف ماذا تفعل. التحديثات مهمة و لا يجب تجاهل اي تحديثات. حيث ان تحديثات النظام اياً كانت تحمل تحسينات متعددة للجهاز. سواء اصلاح اخطاء النظام. او تحسينات امان النظام كالـSecurity patches او ما شابه ذلك. لذلك فإن تجاهل التحديثات ليس امراً مستحسناً ابداً.

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