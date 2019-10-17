شركة Vivo تُحدد موعد وصول الهاتف Vivo iQOO Neo 855

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس تم رصد بعض الأدلة تفيد أن شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد. حسنًا، لقد أكدت لنا شركة Vivo الآن أن هذا الهاتف سيحمل إسم Vivo iQOO Neo 855 وسيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في حدث خاص سيتم عقده بالعاصمة الصينية، بكين.

لم تكشف لنا شركة Vivo عن أي مواصفات للهاتف Vivo iQOO Neo 855، ولكن كما هو واضح من إسمه، فهذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. وبفضل المعلومات التي تم رصدها يوم أمس في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، فسوف يضم هذا الهاتف كذلك 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، وشاشة تمتاز بدقة +FullHD.





قامت شركة Vivo كذلك بنشر إثنتين من الصور الترويجية للهاتف في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، والتي تؤكد لنا أن الهاتف سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية. وكما تلاحظون، فهذا الهاتف الجديد القادم سيكون مشابهًا للهاتف Vivo iQOO Neo المُزود بالمعالج Snapdragon 845، ويأتي بلونين هما الأسود والأرجواني.

يجب أن تظهر تفاصيل أكثر حول الهاتف Vivo iQOO Neo 855 في الأيام التي تسبق الإعلان الرسمي.