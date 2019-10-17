شاشة OLED للهاتف Google Pixel 4 XL تتخطى إختبارات DisplayMate بنجاح

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الأجهزة المحمولة بنشر مراجعته الكاملة لشاشة OLED الخاصة بالهاتف Google Pixel 4 XL التي تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وكانت النتائج رائعة. بالتأكيد، هو ليس أول هاتف مزود بشاشة OLED رائعة ولكن شاشة الهاتف الأحدث من شركة جوجل حققت بعض النتائج المذهلة مما أتاح لها الوصول إلى مستوى شاشات بعض المنافسين.

في البداية، قال فريق DisplayMate أن شاشة الهاتف Google Pixel 4 XL تتمتع بأعلى دقة ألوان على أي هاتف ذكي، وهي الدقة التي لا يمكن تمييزها تقريبًا عن الكمال. كما أن لديها أعلى دقة على مستوى التباين للصورة ودقة الكثافة. وعلاوة على ذلك، فإن سطوع شاشة الهاتف مستقل عن محتوى الصورة ويتكيف مع التدرج اللوني المناسب لعرض محتوى الصورة. وبالحديث عن السطوع، وجد فريق DisplayMate أن السطوع الأقوى يبلغ 444 شمعة على مستوى الشاشة بأكملها.

نشك في أن هذا الرقم يتحقق أثناء الضبط اليدوي لشريط السطوع، لذا بإستخدام ميزة Max Auto، قد يتخطى الهاتف Google Pixel 4 XL ذلك. سوف نتأكد من إختبار هذا أثناء حصولنا على الهاتف. عمومًا، للحصول على المزيد من التفاصيل المُتعلقة بشاشة الهاتف Google Pixel 4 XL، تحقق من مراجعة فريق DisplayMate الكاملة للهاتف من هنا.