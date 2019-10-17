شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "طاقية الاخفاء".. احثون يبتكرون مادة لإخفاء الأجسام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوّر باحثون تقنية جديدة تحاكى ما يسمى "طاقية الإخفاء" تستخدم مادة تثنى الضوء لإخفاء رؤية الأشياء والأجسام.

ويمكن استخدم المادة المبتكرة، التى أنشأتها شركة Hyperstealth الكندية، لإخفاء أجسام كبيرة مثل دبابات الجيش أو حتى لحماية القوات الأرضية من الأعداء.

وعملت الشركة على تطوير التكنولوجيا لعدة سنوات، ولكنها تقدمت الآن بطلب للحصول على براءات الاختراع لبدء عملية تصنيعها.

وتتميز مادة Quantum Stealth بقدرتها على إخفاء الهدف، فضلا عن ثنيها بالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء ذات الموجة الصغيرة.

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وتقدم التقنية المطورة ميزة حظر الطيف الترددى، ما أدى إلى حصولها على لقب "عباءة النطاق العريض غير المرئي".

ويمكن القول إن المنتج غير مكلف وليس له مصدر للطاقة، كما تتمتع المادة بالقدرة على العمل فى أى بيئة، مع تحقيق أداء جيد فى أى وقت من النهار والليل.

وقدمت الشركة 3 براءات اختراع أخرى، واحدة منها قد تسمح باكتشاف وتتبع الطائرات، وطُورت تقنية التلاعب بالليزر، التى يمكنها تقسيم ليزر واحد إلى أكثر من 3888000 ليزر صغير.

وباستخدام العديد من أجهزة الليزر هذه، يمكن إنشاء نظام ليزر ينجز المهام مثل الرادارات، التى تستخدم عادة ليزرا واحدا ومرآة دوارة وجهاز استقبال بصرى لتحديد المناطق المحيطة.