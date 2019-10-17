شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مستخدم يعتمد على نظام ios 13 الجديد من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل أن نصف مستخدمى الأيفون حدثوا أجهزتهم إلى نظام iOS 13 رغم مرور شهر على صدوره، بفضل دعمه ببعض المزايا مثل خدمة Apple Arcade والوضع المظلم.

وفى منشور يستهدف مطورى التطبيقات، كشفت أبل عن معلومات حول حجم تحميل التحديث استنادًا إلى زوار متجر التطبيقات، وأوضحت أن 50 فى المئة من جميع أجهزة الأيفون تعمل الآن بنظام التشغيل iOS 13 ، ونحو 41 فى المئة بنظام التشغيل iOS 12 أما الـ9 فى المئة المتبقية تعمل بإصدار سابق من نظام التشغيل. هناك أيضًا معلومات حول الأجهزة الأكثر حداثة ، حيث تم تقديم 55 بالمائة من جميع أجهزة الأيفون فى السنوات الأربع الأخيرة باستخدام iOS 13.

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بينما يختلف الوضع بجهاز iPad، إذ يبدو أن إصدار iPadOS أبطأ قليلاً فى الانتشار، حيث لا يزال 33 فى المئة من جميع أجهزة iPad تعمل بنظام iPadOS و51 فى المئة من الأجهزة لا تزال تستخدم iOS 12.

يجدر الإشارة إطلاق شركة أبل iPadOS يوم 24 سبتمبر، بعد عدة أيام من الكشف عن iOS 13 فى 24 سبتمبر.