تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. صاروخ أنتاريس ينطلق إلى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيد الأيام نفسها ومن بين ذلك أحداث الفضاء المميزة، حيث إنه مثل هذا اليوم 17 أكتوبر من عام 2016، عادت شركة Orbital ATK إلى استئناف رحلاتها، حيث أطلقت بنجاح مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد أن فشلت مهمة الشحن السابقة في إطلاقها، وهذا الأمر تم على متن صاروخ انتاريس.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فقد تم التعاقد مع شركة الفضاء من جانب ناسا لنقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، وكانت المخاطر كبيرة لهذا الإطلاق، حيث إن آخر محاولة من المدارات انتهت قبل عامين من هذا الموعد بانفجار كارثي بعد بضع ثوانٍ من الإقلاع.
وانطلق صاروخ أنتاريس على الرغم من التأخيرات في السماء الليلية من مرفق الطيران التابع لناسا في ولاية فرجينيا.
ووصلت مركبة الشحن Cygnus إلى محطة الفضاء الدولية لتوصيل الطاقم إلى الأغذية والإمدادات والتجارب العلمية بعد ستة أيام من الانطلاق.
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