شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تغلق موقعها للمجموعات وتحذف كافة المحتويات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة ياهو بإغلاق موقع المجموعات على شبكة الإنترنت وإعلانها عن إزالة جميع المحتوى، مع فقدان المستخدمين للقدرة على نشر المحتوى الجديد ابتداء من 21 أكتوبر.

نقلاً ان موقع انجادجيت الأمريكى، أوضحت ياهو أنها ستحذف كافة المحتوى المنشور من قبل ابتداء من 14 ديسمبر، ولكن إذا كنت مهتماً بحفظ السجل الخاص بك على الموقع فستحتاج إلى تنزيل بياناتك إما مباشرةً من المشاركات أو من خلال لوحة معلومات الموقع.

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وقالت الشركة: ستظل قادرًا على التواصل مع مجموعاتك عبر البريد الإلكترونى والبحث عن مجموعات خاصة على الموقع"، لكنها لم تكشف عن السبب وراء قرارها، لكنها أوضحت أن المحتوى المتأثر هو الملفات واستطلاعات الرأى والروابط والصور والمحادثات، حيث تعمل ياهو على محو السجل التاريخى حتى لو كان من المحتمل أن تستمر من خلال خدمات الأرشيف .