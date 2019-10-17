تكنولوجيا: ميزة الإتصال اللاسلكي في وحدات Stadia ستكون محدودة على Chromecast Ultra في البداية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل قريباً لإطلاق خدمة بث الألعاب Stadia للمستخدمين، كما تقدم ذراع التحكم في الألعاب اللاسلكي Stadia، الذي يدعم الإتصال اللاسلكي مع Chromecast Ultra فقط عند إطلاق الخدمة في البدايه.
تقدم شركة جوجل خدمة بث الألعاب قريباً والتي تدعم الكثير من المنصات والأجهزة المحمولة، كما تقدم الشركة وحدة ذراع التحكم الجديدة Stadia الذي يأتي بميزة الإتصال اللاسلكي، إلا أن هذه الميزة ستقتصر على أجهزة تلفاز Chromecast Ultra في البداية، لذا سيتاح إتصال ذراع التحكم بأجهزة الحاسب أو الأجهزة الأخرى عبر كابل USB-C.
وقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر مدير Google Community، كما أضاف أن جهاز Chromecast Ultra سيدعم فقط وحدة التحكم الرسمية Stadia في خدمة بث الألعاب.
ويعتمد ذراع التحكم في الألعاب Stadia على البلوتوث لضبط الإعدادات لتجربة اللعب عبر WiFi، لذا سيحتاج المستخدمين بالضرورة إلى كابل لدعم الإقتران في البداية.
يذكر أن جوجل لم توضح موعد لتوافق إتصال الأجهزة الأخرى لاسلكياً حتى الآن، إلا أن عملاق البحث أكدت على أنها ستركز في البداية على توافق تقنية الإتصال اللاسلكي على أجهزة التلفاز عند إطلاق الخدمة للمستخدمين في 19 من نوفمبر.
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