شركة TSMC تتوقع بيع 300 مليون هاتف 5G في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى جانب المعالجات الرائدة، تعمل الطلبات على تصنيع مودمات 5G على إبقاء خطوط إنتاج شركة TSMC مشغولة جدًا. وقد أدى هذا إلى إستنتاج الشركة إلى أن الطلب على هواتف 5G في العام المقبل سيصل إلى 300 مليون وحدة.

تأتي هذه المعلومات من تقرير داخلي تم تسريبه وهو أكثر تفاؤلاً مما يتوقعه الآخرون، فهم يقولون 200 مليون وحدة أو أقل. وفي كلتا الحالتين، ستكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على هواتف 5G مقارنة مع العام الحالي.

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مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق تعتقد أن هواتف 5G ستشكل 1 في المئة فقط من إجمالي مبيعات هذا العام. في العام المقبل، سيكون الرقم أكبر 10 مرات. بعد خمس سنوات من الآن، ستحصل نصف الهواتف المباعة على إتصال 5G.

ما يوقف معظم المستهلكين عن الترقية إلى هواتف 5G اليوم هو التكلفة المرتفعة لهذه الهواتف بالإضافة إلى الإنتشار المحدود نسبيًا لشبكات الجيل الخامس 5G. ولكن هناك المزيد من هواتف 5G المنخفضة السعر التي ستشق طريقها إلينا، كما أن هناك العديد من شركات الإتصالات التي تعمل بإستمرار على تمديد شبكات الجيل الخامس 5G إلى المزيد من المدن.

حاليًا، سامسونج هي من تقود سوق هواتف 5G بفضل المبيعات القوية لهواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات 5G في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة Huawei بشحن 80 مليون هاتف 5G في الصين في العام المقبل، وهذا ما يُعتبر نصف جميع الشحنات التي تتوقعها مؤسسة Strategy Analytics والبالغة 160 مليون وحدة فقط. على أي حال، تمتلك شركة سامسونج حصة سوقية تبلغ 1% في الصين، لذلك من المحتمل أن تجد مناطق أخرى لبيع هواتف 5G الخاصة بها فيها.