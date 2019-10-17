تقرير جديد يكشف عن معلومة جديدة حول الهاتف Galaxy S10 Lite المُنتظر

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقارير التي وردتنا في الفترة الماضية، يبدو أن شركة سامسونج تستعد لإضافة هاتف جديد سيحمل على الأرجح إسم Galaxy S10 Lite إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. نحن نعرف العديد من الأشياء حول هذا الهاتف، واليوم حصلنا على معلومة إضافية.

قد يكون Galaxy S10 Lite إسمًا آخر للهاتف Galaxy A91. هذا الهاتف سيكون متاحًا باللون الأبيض والأسود والأزرق. وجميع هذه الألوان ستخلق تدرجًا خفيفًا جدًا مقارنة بألوان الهاتف Galaxy Note 10.

الشائعات التي سمعناها عن الهاتف Galaxy S10 Lite تشبه أساسًا الشائعات التي سمعناها عن الهاتف Galaxy A91، فهو الآخر سيضم المعالج Snapdragon 855، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد تردد أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وسيضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

يُقال كذلك أن هذا الهاتف سيضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، مما يجعلها أكبر من شاشة الهاتف +Galaxy S10 وبنفس حجم شاشة الهاتف Galaxy S10 5G. وهذا بالإضافة إلى الشحن السلكي الأسرع مقارنة بطرازات 4G من هواتف Galaxy S10. ونتيجة لكل هذا، تبدو اللاحقة Lite غريبة جدًا.