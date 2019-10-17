شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: 5 كويكبات ضخمة تقترب من الأرض غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ناسا أن خمسة كويكبات ضخمة ستمر بالأرض غد، بعد رصدها بواسطة مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء، والمعنى بتتبع الصخور الفضائية القريبة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، أطلق على أكبر هذه الكويكبات الخمسة اسم 2019 TM7، ويقدر أن يتراوح قطره بين 42 مترًا و 95 مترًا، أى بنفس حجم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن.

وسيكون 2019 TM7 على بعد 2.5 مليون ميل من الأرض غدًا، ورغم المسافة البعيدة، إلا أن ناسا تعتبرها قريبة، أما الكويكبات الأربعة الأخرى، التي تسمى 2019 TE2 و 2019 TW6 و 2019 TP5 و 2019 TA1 ، فهي أصغر قليلاً، إذ يتراوح حجمها ما بين 31 مترًا و 59 مترًا، كما أن أقرب كويكب من الكويكبات الخمسة سيكون على بعد 1.9 مليون ميل، مما يعني أن فرص الاصطدام بالأرض ضئيلة للغاية.

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جدير بالذكر تكتشف ناسا نحو 30 جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض كل أسبوع وفي بداية 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.