شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الصورة الأولى لمستكشف المريخ الصينى قبل إطلاقه 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الكشف عن الصورة الأولى لمستكشف المريخ الجديد فى الصين، وأكد "يى جيانبى" كبير العلماء فى علوم استكشاف الفضاء بأكاديمية تكنولوجيا الفضاء الصينية أن المهمة تسير بسلاسة، وسيتم إطلاق المستكشف فى عام 2020 ، وسيهبط قبل عام 2021".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أصدرت شركة تشاينا آيروسبيس تكنولوجى كوربوريشن صورة مركبة فضائية مغلفة، وقال "يى" إن المهمة صممت لدراسة الغلاف الجوى والمناظر الطبيعية والجيولوجية والمغناطيسية للكوكب الأحمر، والتى يمكن أن توفر أدلة على أصل وتطور المريخ والنظام الشمسى.

وإذا تمكنت المركبة من الهبوط بنجاح على سطح الكوكب، فستكون هذه هى المرة الأولى فى العالم التى تنجز فيها الصين المهام الثلاث المذكورة لدراسة المريخ فى مهمة واحدة.

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وسيتم إرسال المركبة الفضائية إلى مدار متزامن مع الأرض عبر صاروخ Long March 5 ذى الرفع الثقيل، وبعد هذه المرحلة، سوف يكون المسبار فى رحلة لمدة سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر.

كما أن نافذة الإطلاق ستكون فى عام 2020، وهى نفس الفترة التى تهدف فيها مهمة مستكشف ExoMars لوكالة الفضاء الأوروبية الانطلاق وكذلك مركبة الأمل في الإمارات ومركبة ناسا 2020.