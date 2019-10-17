شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يتمكن من حل مكعب روبيك فى ثلاث دقائق فقط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Shadow Robot يد روبوتية بأصابع بشرية متطورة، والتى استطاعت حل مكعب روبيك في ثلاث دقائق فقط، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، رغم عدم تصميمها لهذا الغرض على وجه التحديد.

نقلاً عن موقع "ديلي ميل" البريطانى، صممت اليد الروبوتية لأغراض أخرى، لكنها استطاعت التعلم من خلال تقنية التجربة والخطأ، إذ كان على الذكاء الاصطناعي تعلم كيفية تحريك اليد فى البداية.

قال بيتر ويليندر: "بدأ الأمر من عدم معرفة أي شيء عن كيفية تحريك اليد أو كيف سيكون رد فعل المكعب إذا ضغطت على جانبيه، ثم يعمل الذكاء الاصطناعى على نظام تسجيل النقاط، لإعطاء نقاط لكل واجهة تم تنفيذها بنجاح، مثل قلب المكعب أو تدوير وجهه".

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وأضاف ويليندر أن أفضل محاولة باليد كانت حوالي ثلاث دقائق، وهي بعيدة كل البعد عن الرقم القياسي لعام ،2018 الذي سجله فيليكس زيمديجز وبلغ 4.22 ثانية ولكنه كان يستخدم يديه.