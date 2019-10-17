شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية تعلن غلق أكبر موقع للمواد الإباحية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة العدل الأمريكية فى غلق أكبر موقع للمواد الإباحية الخاصة بالأطفال على الإنترنت المظلم، إذ تم شن هجمات على خادم "سيرفر" بكوريا الجنوبية يحتوي على أكثر من 8 تيرابايت من المحتوى غير اللائق، بما في ذلك أكثر من 250 ألف مقطع فيديو.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، كما تم اعتقال 338 شخصًا حول العالم، بما في ذلك 23 من ولاية ومقاطعة كولومبيا و 11 دولة أخرى، وقد أقر البعض بالفعل بالذنب أو واجهوا عقوبات، كما أنقذت السلطات "على الأقل" 23 طفلاً كانوا يواجهون سوء المعاملة النشطة.

Advertisements

وقد استطاعت جهات تنفيذ القانون غلق الموقع عبر استغلال ثغرات بنظام الدفع الخاص به، إذ يتلقى كل مستخدم عنوان بيتكوين فريد للسماح له بشراء المحتوى، وتتبع وكلاء مصلحة الضرائب المعاملات من خلال نهج متطور، والذى ساعدهم على الوصول إلى مسؤول الموقع وأخيرا الموقع الفعلي للخادم.