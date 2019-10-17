شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يظهر فى بث مباشر اليوم للحديث عن حرية التعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك لإلقاء خطاب اليوم الخميس حول وجهات نظره بشأن حرية التعبير، إذ كتب زوكربيرج فى منشور على حسابه الرسمى بالشبكة الاجتماعية: "هذا الخطاب يعد أشمل ما كتبته لشرح وجهات نظرى، ولماذا أعتقد أن الصوت مهم، ومدى أهمية منح الناس صوتًا وجمعهم جنبًا إلى جنب، وكيف يمكننا مواجهة التحديات التى نتعرض لها بسبب حرية التعبير والإنترنت، والتهديدات الرئيسية لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، من المتوقع أن يقدم حديث زوكربيرج نظرة حول خطط الشبكة الاجتماعية وتوجهاتها بشأن حرية التعبير، وسيظهر زوكربيرج عبر حسابه الرسمى فى تمام الساعة السابعة مساءً.

وتزامن خطوة زوكربيرج بالحديث عن حرية التعبير بعد الانتقادات التى تعرض لها زوكربيرج من المرشحة الرئاسية إليزابيث وارين، كما يأتى الخطاب أيضًا فى نفس الأسبوع الذى واجه فيه زوكربيرج وشركته رد فعل عنيف من بعض المستخدمين بعد ظهور تقارير تفيد بتناوله العشاء مع شخصيات محافظة ويمينية.

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