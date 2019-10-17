تكنولوجيا: Master & Dynamic تكشف عن سماعة MW07 Plus اللاسلكية بعمر بطارية أطول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Master & Dynamic عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية MW07 Plus الذي يأتي بتحسينات مع عمر أطول للبطارية وميزة إلغاء الضوضاء مع سعر 299 دولار.

عرفت شركة Master & Dynamic بإصداراتها المميزة في السماعات، ولقد قدمت نفس الآداء والكفاءة في التصميم في إصدارها الأول من السماعات اللاسلكية MW07، إلا أن السماعة واجهت مشكلة في عمر البطارية الذي لا يتخطى 3 ساعات ونصف الساعة فقط، إلى جانب ضعف نطاق البلوتوث، وفي الإصدار الجديد MW07 Plus تعالج الشركة مشاكل الإصدار السابق.

تقدم شركة Master & Dynamic سماعتها اللاسلكية الجديدة MW07 Plus بأكثر من ضعف عمر البطارية الذي جاء به الإصدار السابق، حيث يصل عمر البطارية إلى 10 ساعات من التشغيل، كما تدعم الحافظة شحن السماعة حتى 3 مرات لدعم المستخدم بشحن مع الحافظة يصل إلى 40 ساعة.

كما تأتي السماعة بتقنية الشحن السريع، والتي تدعم شحن نسبة 50% في السماعة في 15 دقيقة فقط، بينما يمكن شحن السماعة اللاسلكية بشكل كامل في 40 دقيقة فقط.

أيضاً قامت شركة M&D بترقية تقنية البلوتوث في سماعتها اللاسلكية MW07 Plus إلى البلوتوث 5.0، مع دعم aptX و SBC لتوسيع نطاق البلوتوث ليصل إلى 30 متر.

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من جانب أخر تأتي سماعة MW07 Plus بميزة إلغاء الضوضاء ANC وذلك عبر أدوات التحكم في مستوى الصوتيات، حيث يمكن تنشيط تقنية ANC لإلغاء الضوضاء مع صوتيات متعددة الأبعاد، أو الضغط المطول لإلغاء الميزة.

كما أضافت Master & Dynamic حماية أفضل لسماعة MW07 Plus مع معايير IPX5 لمقاومة الماء والغبار، وتضم السماعة أثنان من الميكروفونات في كل جهة من السماعة، والتي تعمل على تنقية الصوتيات المحيطة للتركيز على صوت المستخدم.

سماعة MW07 Plus تأتي أيضاً بأدوات تحكم في التشغيل والصوتيات أو الإيقاف المؤقت وتخطي الأغاني في قوائم التشغيل، إلى جانب تنشيط مساعد رقمي دون الحاجة لإلتقاط الهاتف في البداية.

وتنطلق سماعة MW07 Plus بأربعة إختيارات في الألوان هم الأزرق، البني، الأبيض إلى جانب اللون الأسود، أيضاً تأتي بسعر 299 دولار على أن تتوفر في Best Buy في 20 من أكتوبر.

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