شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تزايد المخاوف بحدوث مزيد من التداعيات بسبب إعصار اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار انخفاض درجات الحرارة وتوقع سقوط مزيد من الأمطار فى الأيام المقبلة المخاوف فى مناطق شمال شرق اليابان ومناطق أخرى فى البلاد نتيجة إعصار هاجيبيس الذى ضرب اليابان مؤخرا. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من سقوط أمطار غزيرة يومى الجمعة والسبت فى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد. وأفادت التقارير بأنه نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأدنى مستوياتها هذا الموسم فى العديد من أنحاء البلاد فإن عمال الإنقاذ واصلوا عمليات البحث عن أكثر من 12 شخصا مازالوا فى عداد المفقودين بعد أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتزايدت المخاوف بشأن سلامة المفقودين نتيجة مرور أربعة أيام بعد وقوع الكارثة وتضاءلت فرص العثور على أحياء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تزايد المخاوف بحدوث مزيد من التداعيات بسبب إعصار اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.