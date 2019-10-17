وأفاد موقع "لايف هاكر" أن بعض التطبيقات تعرض رسالة مضللة عن عمد تقول إن التطبيق لا يتوافق مع الجهاز عندما يحاول شخص ما تشغيله، مما يجعل المستخدم العادي لا يكترث لإزالته، ولكن ما يحدث في الواقع أن التطبيق يستمر في العمل في الخلفية ويعرض إعلانات على هاتف المستخدم.
واستخدمت تسعة من التطبيقات المكشوفة أيقونات وأسماء تخدع الناس ليعتقدوا أنها تطبيقات نظام مطلوبة لهواتفهم.
وتشتمل التطبيقات الخبيثة على برامج تحرير الصور، ومكتشف الهاتف، وقارئات كود كيو.آر، بينما الغرض الفعلي منها هو تقديم برامج إعلانية غير مرغوب فيها للمستخدمين.
كيف تزيلها؟
وبينما أزالت غوغل هذه التطبيقات 15 الآن من متجر غوغل بلاي، فإن 1.3 مليون مستخدم لديهم هذه التطبيقات بالفعل على هواتفهم.
ويُنصح المستخدمون عموما بتجنب تنزيل أي تطبيق لا يحتوي على أي مراجعات.
ولإزالة هذه التطبيقات، قال متحدث باسم شركة "سوفوس لاب" الأمنية "إذا كنت تشك في أن أحد التطبيقات التي ثبّتها مؤخرا غير ظاهر ويعمل في الخفاء، فانقر على زر الإعدادات (أيقونة الترس)، ثم على تطبيقات وإشعارات، وستظهر لك أحدث التطبيقات المفتوحة في قائمة أعلى هذه الصفحة.
وأضاف المتحدث في تصريحه لموقع "تك رادار" التقني "إذا كان أي من هذه التطبيقات يستخدم أيقونة أندرويد العامة (التي تبدو كصورة ظلية صغيرة للأندرويد بلون أزرق مخضر) ولديها أسماء عامة مثل: النسخ الاحتياطي، والتحديث، والمنطقة الزمنية، فانقر على الرمز العام، ثم انقر على "فرض إيقاف" (Force Stop) متبوعًا بـ"إلغاء التثبيت" (Uninstall).
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيقات عليك حذفها فورا من هاتفك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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