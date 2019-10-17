شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثوران بركان جبل ميرابى فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غطى الرماد البركانى أجزاء كثيرة من سفوح جبل ميرابى في إندونيسيا، بعد ثوران البركان هذا الأسبوع.
وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية، على موقعها الإلكتروني، أن الرماد غطى عدة قرى بالمنطقة، ووزعت وكالة التخفيف من الكوارث أقنعة على الأهالي.
وتسبب ثوران البركان لمدة 270 ثانية في قذف سحابة من الرماد إلى ارتفاع ثلاثة الآف متر في الهواء . ونصحت السلطات السكان بالبقاء بعيدا عن قمة البركان بمسافة 3 كيلومترات على الأقل.
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