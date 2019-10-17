شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحدث نظام التشغيل macOS Catalina .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت بضعة أيام على إصدار أبل لنظام التشغيل Catalina لأجهزة ماكالمتوافقة في جميع أنحاء العالم، لكن رغم ذلك ضم هذا النظام مجموعة من العيوب والأخطاء، وهو ما دفع الشركة لإطلاق تحديث للمستخدمين يعمل على إصلاح مجموعة من الأخطاء.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فتقول الشركة إن هذا الإصدار الجديد يتضمن "تحسينات التثبيت والموثوقية"، ووفقًا للتغييرات، أحد التحسينات الرئيسية هو توافق عملية التثبيت على أجهزة ماك مع انخفاض مساحة القرص، كما يعمل الإصدار أيضًا على إصلاح المشكلة التي تم من خلالها منع "مساعد الإعداد" من إكمال العملية أثناء بعض عمليات التثبيت.

كما عالجت شركة أبل مشكلة تمنع قبول شروط وأحكام iCloud عند تسجيل الدخول إلى حسابات iCloud المتعددة، وأخيرًا ، يعمل تحديث صيانة macOS Catalina على تحسين موثوقية حفظ بيانات مركز الألعاب عند ممارسة ألعاب أبل Arcade في وضع عدم الاتصال.

كل هذه الإصلاحات والتحسينات يمكن العثور عليها في macOS Catalina v10.15.1، حيث تم إصدار إصدار نظام التشغيل هذا بالفعل كجزء من الإصدار التجريبي للمطور الأسبوع الماضي، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تقديم macOS Catalina في WWDC هذا العام في يونيو.

و سيأتي إصدار نظام التشغيل والتحديث المذكور أعلاه إلى هذه الأجهزة:

- ماك بوك "12 بوصة".

- ماك بوك اير 2012 وما بعده

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- ماك بوك برو 2012 أو أحدث

- ماك مصغرة 2012 أو أحدث

ايماك 2012 أو أحدث.

-آيماك برو.

-ماك برو 2013 أو أحدث.

وبالنسبة للميزات، فإن macOS Catalina من أبل لديه الآن تطبيق منفصل للموسيقى والتلفزيون والبودكاست،كذلك فتقدم أبل أيضًا ميزة "وقت الشاشة" إلى أجهزة ماك بوك لأول مرة، والتى تتيح للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيقات، كذلك فإن بعض الميزات الأخرى تشمل التحكم الصوتي ومتصفح Safari المحسّن و Find My App.