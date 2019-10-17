تكنولوجيا: مقطع فيديو يكشف عن تغيير في تصميم هاتف هواوي Mate X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتف Mate X القابل للطي للأسواق مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفي مقطع فيديو جديد كشف عن تغيير في تصميم الهاتف قبل إنطلاقه للأسواق.

على عكس النموذج الأول من هاتف هواوي القابل للطي Mate X، يظهر النموذج الجديد في مقطع الفيديو بزر جديد لفتح الشاشة، حيث يمكن الضغط على هذا الزر عند طي الشاشة ليتم تحرير الشاشة ومن ثم يمكن للمستخدم المتابعة في فتح الشاشة بشكل كامل.

ولقد قامت هواوي بتأجيل إطلاق هاتف Mate X للأسواق للتأكد من كفاءة تصميم الهاتف وآلية الغلق والفتح بشكل خاص، بعد أن مرت النماذج الأولى من هاتف سامسونج ببعض المشاكل أدت إلى تصدع الشاشة، أيضاً قامت هواوي بإجراء إختبارات جديدة للتأكد من آداء واجهة المستخدم وتزامن تبديل التطبيقات من وضع العرض الكامل في الشاشة أو عند طي الشاشة.

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يذكر أن هذا التغيير هو أول التغييرات التي رصدت في النموذج الجديد لهاتف Mate X، ومن المتوقع أن تظهر تغييرات أخرى في التصميم عند إطلاق الهاتف رسمياً إلى الأسواق لاحقاً هذا الشهر.

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