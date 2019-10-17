بسبب كثرة المشكلات آبل تطلق تحديثًا جديدًا لنظامي iOS و iPadOS

أصدرت شركة آبل يوم الأربعاء تحديثًا جديدًا لنظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، و(آيباد أو إس) iPadOS؛ بهدف إصلاح عدد من المشكلات، وتقديم بعض التحسينات لهواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية.

ويأتي التحديث الجديد – الذي يحمل الرقم 13.1.3 – بعد نحو أسبوعين على إطلاق الإصدار 13.1.2، الذي جاء هو الآخر بعد يومين من الإصدار 13.1.1 الذي أُطلق لإصلاح الثغرة التي تسمح للوحات المفاتيح الخارجية بالحصول على “وصول كامل” وتنقل البيانات عبر الإنترنت حتى دون إذن المستخدم.

أما فيما يخص هواتف آيفون، فإن نظام (آي أو إس 13.1.3) يأتي لمعالجة مشكلة كانت تمنع الجهاز من الرنين، أو الاهتزاز للمكالمات الواردة، ولإصلاح المشكلة التي كانت تمنع من فتح الدعوة إلى اجتماع في تطبيق البريد الإلكتروني، ولإصلاح مشكلة أدى إلى عدم ظهور البيانات في تطبيق الصحة بشكل صحيح أثناء تعديل التوقيت الصيفي.

ومن المشكلات التي يصلحها التحديث الجديد في هواتف آيفون عدم تنزيل تسجيلات تطبيق (المذكرات الصوتية) Voice Memos، وفشل التطبيقات في التنزيل، وذلك بعد استعادة النسخة الاحتياطية من (آيكلاود) iCloud في كلتا المشكلتين. كما يصلح التحديث مشكلة منع ساعة آبل الذكية من الاقتران بالهاتف بنجاح، والمشكلة التي تمنع من استقبال الإشعارات على الساعة.

ويصلح (آي أو إس 13.1.3) مشكلة انقطاع الاتصال بتقنية البلوتوث على أجهزة معينة، كما أنه يأتي لتحسين موثوقية أجهزة السمع المتصلة بتقنية البلوتوث، كما أنها يعالج أداء الإطلاق لبعض التطبيقات التي تستخدم (مركز اللعب) Game Center.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أما نظام (آيباد أو إس 13.1.3)، فهو بعض المشكلات التي يصلحها نظام (آي أو إس 13.1.3) على هواتف آيفون، ولكنها موجودة على حواسيب آيباد أيضًا، بما في ذلك مشكلة البريد الإلكتروني، والمشكلات الناجمة بعد استعادة النسخة الاحتياطية، ومشكلات الاقتران عن طريق تقنية البلوتوث.

يُشار إلى أن آبل كانت قد أطلقت نظام (آي أو إس 13) أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي مع العديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيًا إلى موضوعات داكنة مستفيدًا من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، والتي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضًا بتحسينات على تطبيقات آبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات. إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من جوجل. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل: القص.