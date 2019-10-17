شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على كيس بلاستيكى داخل بطن حوت العنبر الميت على شاطئ بنورثمبرلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء أمر غريب داخل حوت االعنبر الذي توفي على شاطئ في نورثمبرلاند بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي، والذى كان لديه كيس من البلاستيك في بطنه، تبين من خلال فحص ما بعد الوفاة.



الحوت

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول العلماء إن جثة حوت العنبر الذي مات على شاطئ في نورثمبرلاند الأسبوع الماضي كانت به بلاستيك، حيث تم إزالة جثته من الشاطئ من جانب مجلس مقاطعة نورثمبرلاند وكشف فحص للوفاة بعده وجود البلاستيك داخل بطنه.

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ولم يكن هذا هو ما قُتل الحوت على حد قول الخبراء، ولكنه مثال آخر على كيفية وصول البلاستيك إلى أمعاء الحيتان ويضر ببيئتنا، وعادة لا توجد حيتان العنبر في بحر الشمال ، فإلى جانب النظام الغذائي المعتاد للحوت من قواقع الحبار، أكد الفريق وجود كيسًا بلاستيكيًا داخل بطنه.

وعلى الرغم من أن التلوث البلاستيكي لم يكن عمومًا سببًا لوفاة الحيتان والدلافين والخنازير التي يفحصها فريقه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إلا أن النفايات البلاستيكية تسبب مشاكل للحياة البحرية في جميع أنحاء العالم.