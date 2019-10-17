شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بهاتفك الأيفون تحميك من المكالمات غير المرغوبة.. اعرف طريقة تفعليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتلقى مكالمات هاتفية غير مرغوبة، تصيبك بالضيق والازعاج، يمكن لميزة جديدة على هاتفك الأيفون مساعدتك على التخلص منها نهائيا، إذ تتوفر الميزة ، التي تسمى Silence Unknown Callers في iOS 13 ، وتتيح لك تجنب تلقي مكالمات من أشخاص لا تعرفهم.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، بمجرد تنشيط الميزة، يتم تجاهل المكالمات من أرقام غير معروفة وإرسالها إلى البريد الصوتي الخاص بك، لكنها ستظهر في قائمة المكالمات الخاصة بك.

وأوضحت أبل: "ستأتي المكالمات الواردة من أشخاص يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وقائمة المكالمات الحديثة، ومن اقتراحات سيرى لإعلامك بمن يتصل بناءً على أرقام الهواتف المدرجة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، لكن إذا أجريت مكالمة طوارئ، فسيتم تعطيل ميزة Silence Unknown Callers مؤقتًا خلال الـ 24 عامًا التالية للتأكد من إمكانية الوصول إلى هاتفك الأيفون".

ويمكن تفعيل الميزة بكل سهولة، إذ لا تستغرق سوى ثوانٍ معدودة، من خلال اتباع بعض الخطوات كما يلى:

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1. انتقل إلى الإعدادات ، ثم الهاتف.

2. قم بالتمرير لأسفل وحدد Silence Unknown Callers

قبل تنشيط الميزة ، تأكد من أن لديك جهات اتصال مهمة محفوظة حتى لا تفوتك مكالمة هاتفية ضرورية.