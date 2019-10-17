شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك لعب Call of Duty Mobile على جهاز الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Call of Duty Mobile واحدة من أبرز الألعاب الجديدة للهواتف الذكية، والتى تعتبر حاليا المنافس الأقوى للعبة "بابجي" الشهيرة، إلا أن لعبة Call of Duty Mobile تمكنت من تجاوز بابجي في النهاية من حيث عدد مرات التحميل.

وعلى غرار لعبة بابجي التى يمكن للمستخدمين ممارستها بكل سهولة عبر جهاز الكمبيوتر، نعرض فيما يلي طريقة تشغيل لعبة Call of Duty Mobile على الكمبيوتر كما يلى:

- قم فى البداية بتحميل لعبة Call of Duty Mobile على الكمبيوتر، وذلك من خلال تحميل المحاكاة الرسمية للعبة، والتى تحمل اسم Gameloop .

- بعد تحميل المحاكي، قم بتثبيته وبمجرد الانتهاء قم بفتحه.

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- قم بعد ذلك بالبحث عن لعبة “Call of Duty Mobile” من داخل المحاكي، ثم قم بتثبيتها.

- بعد تثبيت اللعبة قم بتشغيلها.

-قم بتسجيل الدخول باستخدام ملفك الشخصي على فيس بوك أو أدخله كـ "ضيف" لتجربة اللعبة.

ويجب ملاحظة أنه عند بدء اللعبة، سيتم عرض تعليمات حول عناصر التحكم وتصميم الأزرار، مع ملاحظة أنه لا يوجد أي خيار لتخصيص أو تغيير تخطيط الأزرار، ولكن يمكن ضبط الحساسية لتناسب نوع السلاح الذي تستخدمه.