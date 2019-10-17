شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortnite تعود بخريطة جديدة بعد انقطاع عدة أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Epic Games- المطورة للعبة Fortnite الشهيرة – عن الفصل الثانى من اللعبة والذى يحمل اسم Fortnite Chapter II، حيث يعد تحديث جديد رئيسي بخريطة جديدة تمامًا ومجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، وذلك بعد انقطاع لمدة يومين.

وبحسب موقع npr الأمريكى، فجاء هذا الفصل الجديد بعد حيلة الثقب الأسود التى أدت لغرق اللعبة في ثقب أسود كبير دمرها بأكملها وجعلها غير قابلة للعب، مما ترك اللاعبيين في حيرة كبيرة حول مصير اللعبة المستقبلي، حيث كان هذا الثقب الأسود هو تتويج للموسم العاشر، الذي أطلق عليه "The End".

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وقد جذب هذا الفصل الجديد اهتمام ملايين اللاعبيين حول العالم، والذى جاء للقضاء على الألعاب الجديدة المنافسة أمثال Apex Legends و Call of Duty، خاصة وأنه قد وصل عدد المشتركين بلعبة فورت نايت إلى 250 مليون لاعب مسجل في وقت سابق من هذا العام.

وفيما يتعلق بالإصدار الجديد من Fortnite فإنه يضم 13 موقع جديد، بما في ذلك مواقع مائية يمكن للشخصيات خلالها السباحة وصيد الأسماء وأكلها وركوب المراكب، فضلا عن وجود أماكن جديدة للاختباء ومجموعة من الشخصيات الرمزية الجديدة والبنادق.

كما تم إعادة تصميم العالم والأسلحة الجديدة، كذلك فإن التحديث الجديد يجلب ميزات جماعية جديدة مثل البندقية التي يمكنها شفاء الزملاء، والقدرة على حمل لاعبين آخرين، والعواطف الجماعية، والقدرة على الاختباء في الأشياء أو جعلها تنفجر، وأسلحة جديدة وترقيات.