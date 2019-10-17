شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد للعبة فيفا 20 يصلح ثغرة أزعجت اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لعبة Fifa 20 أخيرًا الثغرة التى اشتكى اللاعبون منها خلال الفترة الأخيرة، والتى كانت تجعلها غير قابلة للعب، ويمكن أن تسبب فوضى ودفعت اللاعبين للتخلى عن لعب اللعبة لفترة.

إذ كان يعنى هذا الخطأ أن الفرق ستختار تشكيلة أضعف من المتوقع عادة، مما يجعلها تؤدى بشكل سيء بشكل غير عادى ضد اللاعبين وضد عمليات محاكاة الكمبيوتر الأخرى، وخلال هذا الموسم، يمكن أن يسبب الخطأ فى هبوط فرق قوية للغاية، كما يمكن أن تحقق الفرق السيئة نتائج جيدة.

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ووفقا لصحيفة independent البريطانية، تم إصلاح الخطأ الآن كجزء من عدة تحديثات وصلت إلى Fifa 20، وذلك وفقًا للملاحظات التى أرسلها مطورو EA Sports.

وتشمل التحديثات التى تعمل على إصلاح خلل يجعل المعلقون يقولون إن الفريق الخطأ قد فاز فى مباراة، وتصحيح أيضا يحسن مجموعة متنوعة من الصور.

والتحديث متوفر للكمبيوتر الآن، وقالت EA Sports إنه سيتم إطلاقه إلى Xbox و PlayStation فى وقت لاحق".