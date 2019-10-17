شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صور لناسا تكشف عن موجات انفجار سوبرنوفا على مدار 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور لوكالة ناسا الأمريكية مراحل الحطام البطىء للسوبرنوفا وهو النجم فى مرحلة الموت، جنبا إلى جنب موجات الصدمة الزرقاء المتولدة الناتجة عن الانفجار، على مدار 13 عاما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقع Cassiopeia A على بعد 11000 سنة ضوئية من الأرض، وهو من بقايا انفجار السوبرنوفا الذي يعتقد أنه انفجر في حوالي عام 1680.



موجات السوبرنوفا الكاملة

وتمت مراقبة السحابة مرارًا وتكرارًا على مدار العقدين الماضيين بواسطة تلسكوب تشاندرا التابع لناسا، والذي يمكنه رؤية الأشعة السينية الناتجة عن الحطام النشط.

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واستخدم الخبراء بيانات تشاندرا لإظهار أن الحطام يستضيف أيضًا موجات صدمات عكسية قوية بشكل غير عادي تعود إلى قلب السحابة.



صورة أخرى على مدى الزمن من موجات السوبرنوفا

وتعد هذه اللقطات لمرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا أول صورة كاملة التقطها التلسكوب الفضائي الذي صدر في 26 أغسطس 1999.