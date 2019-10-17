شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تلغى اشتراك خدمة Apple Arcade للألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أبل في طرح خدمة الألعاب Apple Arcade مع تحديث iOS13 يوم 16 سبتمبر، حيث تقدم الخدمة قائمة كاملة من الألعاب الحصرية مقابل اشتراك شهرى، وأوضحت الشركة أن الخدمة متوفرة في جميع أجهزتها، بما في ذلك iPhone و iPad و macOS Catalina و Apple TV ويمكن مشاركتها مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.

نقلاً عن موقع “Gadgetsnow”، قدمت أبل شهراً تجريبياً مجاناً، وبالتالي فإنه ابتداء من يوم 16 أكتوبر أصبح من الضرورى على مستخدمي الخدمة الدفع مقابل الاستمرار في الاشتراك في الخدمة، ولكن إذا كان المستخدم لا يرغب في الاشتراك، فعليه بإتباع هذه الخطوات لإلغاء الاشتراك في الخدمة

إلغاء الاشتراك من جهاز الأيفون

- افتح متجر التطبيقات الخاص بجهاز الأيفون.

- اضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى

- اضغط على خيار "الاشتراك".

-اضغط على "إلغاء التجربة المجانية"، أو "الغاء الاشتراك".

-اضغط على "تأكيد" لإيقاف الخدمة.

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إلغاء الاشتراك من جهاز MacBook

-توجه إلى متجر التطبيقات على جهاز Mac الخاص بك.

-اضغط على صورة ملفك الشخصي، وقم بفتح الجزء الخاص بالمعلومات.

- ابحث عن خيار "إدارة" وقم بالضغط عليه.

- اختار Apple Arcade .

- اضغط فوق "إلغاء التجربة المجانية"، أو "إيقاف الاشتراك".

- قم بالضغط على "تأكيد".