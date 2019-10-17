كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “سومنوكس” روبوت يعكس أنماط التنفس لمساعدتك على النوم

متابعة-سنيار: تم تصميم روبوت النوم سومنوكس، الذي تم تطويره من قبل فريق من tu delft، ليكون محبوبا، مما يساعد على إحداث إيقاع بطيء منتظم في التنفس.

يستخدم روبوت somnox sleep مستشعرات c02 التي تجمع البيانات لتحديد ما إذا كان المستخدم نائما أم مستيقظا، ثم يستخدم هذه المعلومات لتكييف معدلات التنفس الخاصة به تلقائيا مع المستخدم، مما يؤدي إلى خفض هذا المعدل تدريجياً بمرور الوقت، ويعتمد البحث على أن التنفس الهادئ يريح اللوزة الدماغية، وهي مركز الخوف في الدماغ، مما يجعلها أقل حساسية لهرمونات التوتر.

وفقا لموقع sleephealth.org، يعاني ما لا يقل عن 25 مليون أمريكي من مشاكل في النوم، وتشمل هذه المشاكل صعوبة بدء النوم، والاستيقاظ المتكرر، والاستيقاظ في الصباح الباكر، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية حياة الناس.

يقول مطورو سومنوكس: “من خلال مزامنة إيقاع التنفس مع إيقاع روبوت النوم، ستصل إلى إيقاع تنفس ثابت وأبطأ، وهذا التنفس العميق هو أحد أفضل الطرق لتخفيف التوتر في جسمك، لأنه سيرسل رسالة إلى عقلك مع أمر بإرخاء جسدك، و سيؤدي ذلك إلى نوم جيد وطويل خلال الليل. ”

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يستخدم روبوت النوم سومنوكس أيضا الأصوات الهادئة لجعل مستخدميه ينامون، ويتوافق مع تطبيق Android أو iOS حيث يمكن للمستخدمين ضبط الأصوات وتمارين التنفس حسب تفضيلهم.

وقال جوليان جاجينبيرج، أحد مؤسسي سومنوكس، “إن تتبع النوم أمر رائع وهناك الكثير من المنتجات التي تساعد على ذلك، ولكن حان الوقت لجهاز مثل روبوت النوم الذي يفعل شيئا بالفعل لمساعدتك على النوم”.