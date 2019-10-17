كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جوجل تستبدل “Home Mini” بـ “Nest Mini” الجديد

متابعة-سنيار: كشفت Google النقاب عن “Nest Mini” الذي يشبه إلى حد كبير “Google Home Mini” الذي ظهر لأول مرة منذ عامين – ولكن باسم جديد، وأصوات أفضل، ووقت معالجة أسرع، ومواد صديقة للبيئة.

وتتوفر Nest Mini بنفس سعر جوجل هوم ميني الذي أطلقتها الشركة قبل نحو عامين وحققت شعبية كبيرة.

وقالت جوجل أن سماعتها الذكية الجديدة نيست ميني توفر للمستخدم صوتا أقوى الضعف مقارنة مع الإصدار السابق Google Home Mini، وأن مهندسي الصوت طوروا تطبيقا خاصا لضبط الصوت يضمن الاستماع إلى الموسيقى بأعلى جودة ممكنة، وعند اقتراب اليد من السماعة عند تشغيل أي مقطع صوتي، فإن مصابيح LED ستضيء لتوضح المكان الذي يمكن النقر عليه لضبط مستوى الصوت، وتدعم Nest Mini ضبط الصوت تلقائيا وفقا للبيئة المحيطة.

ويمكن للمستخدم توصيل سماعة جوجل الذكية الجديدة Nest Mini بسماعات وشاشات نيست أو جوجل الأخرى في المنزل، بحيث يمكن للمستخدم من خلال تطبيق Google Home إنشاء مجموعات مختلفة من السماعات لتشغيل الصوت في المنزل للاستماع للموسيقى والبودكاست في جميع أنحاء المنزل، مع إمكانية نقل الصوت من سماعة أو مجموعة سماعات إلى أخرى بسهولة من خلال ميزة stream transfer.

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وعززت جوجل مميزات مساعدها الصوتي المدمج في سماعة Nest Mini، حيث زودت السماعة برقاقة مخصصة لتطبيقات التعلم الآلي، وهو ما يتيح سرعة أكبر في تنفيذ الأوامر الصوتية وخصوصية أكبر من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات مباشرة من خلال السماعة، ويمكن للمساعد الصوتي الرد على الاستفسارات الصوتية وتنفيذ الأوامر المختلفة، بالإضافة إلى التحكم في أجهزة المنزل الذكية الأخرى، بما في ذلك اللمبات الذكية وغيرها.

وقالت جوجل أن سماعتها الذكية الجديدة نيست هوم ستتوفر في 22 أكتوبر الحالي 2019، وذلك بسعر 49 دولار أمريكي من خلال متاجر التجزئة والمتاجر الإلكترونية المختلفة.