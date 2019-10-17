تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الرأس اللاسلكية Jabra Elite 85h: وفر فلوسك!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Jabra سماعة الرأس اللاسلكية Elite 85h خلال هذا العام، وعلى ما يبدو، فإن هذه السماعة توفر تجربة سماعية مثيرة مع ميزة عزل الضوضاء وبسعر تنافسي للغاية. وعلاوةً على ذلك، من الواضح أن شركة Jabra تضع هذه السماعة في منافسة صريحة مع كل من WH-1000XM3 من سوني و QuietComfort 35 IIمن Bose.

إليكم مراجعة لسماعة الرأس اللاسلكية Jabra Elite 85h:

داخل الصندوق

أحضرت الشركة كل ما قد تحتاجه مع هذه السماعة داخل الصندوق، بدايةً من الحافظة المصنعة من الجلد والتي ستجد بداخلها السماعة، حتى كابل USB-C ومحول الطيران وسلك 3.5 ملم وأيضا دليل المستخدم.

التصميم

تأتي سماعة Elite 85h بوزن 260 جرام وأبعاد 196 × 82 × 225 ملم، ولقد تم تصنيع السماعة من البلاستيك المرن مع القماش الناعم لتكون مريحة وثابتة على الأذن، وبالنظر إلى أنها مرنة فيمكن طيها بكل سهولة في جميع الاتجاهات والجوانب.

ومن الجانب الأيمن من السماعة، ستجد أزرار تحكم دقيقة للغاية، إذ يتيح الزر الكبير إمكانية تشغيل وإيقاف الموسيقى أو الرد على المكالمات، بينما يتيح الزرين الأصغر إمكانية التحكم في مستوي الصوت.

ومن الأسفل، ستجد منفذ USB-C والذي يتم شحن السماعة من خلاله عبر الكابل الموجود بالعلبة، هذا وبالإضافة إلى مقبس AUX مقاس 3.5 ملم مع زر لكتم صوتك أثناء المكالمات.

قد تلاحظ أننا لم نذكر زر التشغيل، وهذا لأن السماعة لا تحتوي على زر تشغيل. ففي الواقع، يتم تشغيل السماعة تلقائيًا عندما يتم وضع السماعتين تجاه بعضهما البعض، ثم يتم إيقافها مرة أخرى عندما تقوم بتسويتها. وستتوقف الموسيقى أيضًا من تلقاء نفسها عندما ترفع سماعات الرأس عنك.

تتوفر السماعة باللون الأسود والذهبي والأزرق، وأهم ما يميزها هو أنها مقاومة لراشات المياه.

الصوت والأداء

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لقد تم تصميم Jabra Elite 85h للحصول على أفضل تجربة سماعية فائقة لاسلكية مع تقنية الصوت الذكي SmartSound، كما يمكنك تخصيص تجربة الصوت الخاصة بك لأوضاع مختلفة من خلال تطبيق Jabra Sound+. فعند القيام بإقران جهازك بتطبيق Jabra Sound}، تقوم تقنية تطبيق SmartSound الذكية بتكييف تجربة الصوت استنادًا إلى إعداداتك بشكل تلقائي، مما يمنحك صوتًا يناسب بيئتك بشكل مثالي.

تأتي هذه السماعة أيضًا بميزة عزل الضوضاء، وهي في الواقع تعتبر من أفضل السماعات العازلة للضوضاء التي يمكن شرائها إذ أنها تقوم بعزل الضوضاء بشكل فعال دون أي تشويش على الإطلاق.

تحتوي السماعة أيضًا على ثمانية ميكروفونات؛ أثنين من نوع ECM وستة من نوع MEMS. وعلاوةً على ذلك، فهي تدعم الوصول للمساعد الصوتي بلمسة واحدة مع كل من أليكسا أو مساعد جوجل أو بكسبي أو سيري.

وبالنسبة لجودة الصوت، فستجد أن الصوت عالي بما فيه الكفاية مع مستوي 70%، ويظهر الصوت بشكل واضح لتفرق بين جميع الآلات الموسيقية بكل سهولة. كما أن أداء المضخم (الـ Bass) كان متوسط إلى حد ما، وليس بنفس قوة وأداء سماعة سوني على سبيل المثال.

وتظهر أيضًا الأصوات البشرية (الـ Vocals) بشكل ممتاز مع هذه السماعة، وكذلك أيضًا المكالمات تظهر بشكل واضح دون أي مشكلات أو صدى في الصوت.

تدعم السماعة اتصال بلوتوث إصدار 5.0، مع دعم لملفات HSP v1.2 ،HFP v1.7 ،A2DP v1.3 ،AVRCP v1.6 ، PBAP v1.1 ،SPP v1.2. كما يمكن اقترانها لاسلكيًا بجهازين في وقت واحد.

البطارية

توفر هذه السماعة بطارية خارقة جدًا، حيث ستستمر في العمل حتى 35 ساعة مع 75 ديسيبل للصوت وتفعيل تقنية عزل الضوضاء. كما تستغرق عملية الشحن من صفر إلى مئة بالمئة حوالي ساعتين ونصف فقط. وعند شحنها بالشاحن السريع، ستعطيك 5 ساعات بعد 15 دقيقة من الشحن.

السعر

تتوفر سماعة Jabra Elite 85h بسعر 300 دولار أمريكي.

0.00 توفر سماعة Jabra Elite 85h أداء قوي وصوت ممتاز وبطارية خارقة مع تقنية عزل تعمل بشكل فعال، والأهم من ذلك هو أنها أرخص من منافسيها إذ يبلغ سعرها 300 دولار. 9.0/10 الإيجابيات بطارية خارقة

تقنية عزل ممتازة

مريحة وثابتة على الأذن

صوت واضح السلبيات ثقيلة بعض الشيء مقارنةً بالمنافسين

أداء الـ Bass ليس بالأفضل

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