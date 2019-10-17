IBM تتفوق على تقديرات الأرباح بفضل نمو الحوسبة السحابية

أعلنت شركة (آي بي إم) IBM يوم الأربعاء عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019 متفوقةً فيها على تقديرات المحللين، وذلك بفضل النمو في أعمال الحوسبة السحابية العالية الهامش.

وارتفعت الإيرادات من الخدمات السحابية للشركة، والتي تدفع محور (آي بي إم) بعيدًا عن الأعمال القائمة بما في ذلك: خوادم أجهزة الحاسوب المركزية، بنسبة 11% إلى 5 مليارات دولار في الربع الثالث المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 3.9% إلى 18.03 مليار دولار، وهو ما جاء دون متوسط تقديرات المحللين البالغ 18.22 مليار دولار. وباستثناء التأثير من العملات وتصفية الأعمال، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 0.6%.

وواجهت عملاقة التقنية الأمريكية – التي أتمت عملية الدمج السحابية الضخمة مع شركة (ريد هات) Red Hat المطورة لنظام (لينوكس) Linux في وقت سابق من هذا العام – سنوات من انخفاض الإيرادات في عملية تحويل التركيز من الأعمال التقليدية إلى السحابية.

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وتمكن (جيني رومتي) – الرئيس التنفيذي لشركة (آي بي إم) منذ أكثر من سبع سنوات – من توجيه الشركة نحو أعمال الحوسبة السحابية السريعة النمو وتقليل اعتمادها على منتجات الأجهزة التقليدية الخاصة بها، ولكن ذلك لم يكن سهلًا، إذ أدت مجالات التركيز الجديدة إلى إضعاف رغبة المستثمرين في بعض الأحيان.

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ومع صفقة الاستحواذ على (رد هات) – التي تعد أكبر صفقة تجريها الشركة حتى الآن – فإن (آي بي إم) تتطلع إلى توسيع عروض برامجها القائمة على الاشتراك لمواجهة مبيعات البرمجيات المتراجعة.

وحقق قطاع خدمات التقنية العالمية لشركة (آي بي إم) – الذي يعد الأكبر لدى الشركة – نحو 6.70 مليارات دولار من العائدات، بانخفاض 5.6% عن العام السابق. وانخفض صافي الدخل إلى 1.67 مليار دولار، أو 1.87 دولار للسهم الواحد، من 2.69 مليار دولار، أو 2.94 دولار للسهم الواحد، قبل عام.