شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة طريفة للمواجهة بين الحيوانات تفوز بجائزة الحياة البرية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت لقطة لمعركة ملحمية للبقاء على قيد الحياة بين ثعلب التبت ومرموط وهو حيوان من فصيلة السنجاب، بمسابقة "أفضل مصور للحياة البرية للعام"، حيث التقطها يونجكينج باو، وهو من أهل التبت من مقاطعة شنجهاي الصينية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الالكترونى، فاز مصور الحياة البرية وعالم البيئة من بين أكثر من 48000 مشاركة من 100 دولة للحصول على الجائزة الأولى في المسابقة الدولية التي يديرها متحف التاريخ الطبيعي.



الصورة الفائزة

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وقالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس، إن لقطة الثعلب والمرموط التي التقطت على هضبة تشينغهاي التبت كانت اللحظة المثالية بشكل تصويرى غير مسبوق.

وأضافت "أن الصور من هضبة شنجهاي نادرة بما فيه الكفاية، لكن التقاط مثل هذا التفاعل القوي بين الثعلب والمرموط، وهما نوعان أساسيان للبيئة في هذه المنطقة المرتفعة من الأراضي العشبية أمر استثنائي".

وقال مايكل ديكسون، مدير متحف التاريخ الطبيعي: "هذه الصورة الجذابة تجسد التحدي النهائي للطبيعة ومعركتها من أجل البقاء".