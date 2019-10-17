شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. ناسا تطلق أول قمر GOES للكشف عن الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن أقمار وكالة ناسا الصناعية للكشف عن الطقس تعود إلى 16 أكتوبر 1975، حيث أطلقت الوكالة وقتها أول قمر صناعي GOES، ضمن سلسلة من أقمار الطقس التي تديرها ناسا بالاشتراك مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم إطلاق المهمة GOES-A على صاروخ دلتا من كيب كانافيرال، حيث انطلق إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض، وبمجرد تشغيل GOES-A تمت إعادة تسميته GOES-1.

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اول قمر صناعى للطقس GOES

واستمرت هذه السلسلة من الأقمار تزداد يوما عن يوم فى أسطول الأقمار الصناعية على مر السنين، وهى مهمة في سلسلة الأقمار الصناعية التي تتبع طقس الأرض من الفضاء.

ولعل آخر مهمة تم إطلاقها فى هذه السلسلة إلى الآن كانت في عام 2018، حيث أطلقت ناسا و NOAA GOES S / GOES-17، أحدث قمر صناعي في الأسطول.