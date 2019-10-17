- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. ناسا تطلق أول قمر GOES للكشف عن الطقس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن أقمار وكالة ناسا الصناعية للكشف عن الطقس تعود إلى 16 أكتوبر 1975، حيث أطلقت الوكالة وقتها أول قمر صناعي GOES، ضمن سلسلة من أقمار الطقس التي تديرها ناسا بالاشتراك مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم إطلاق المهمة GOES-A على صاروخ دلتا من كيب كانافيرال، حيث انطلق إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض، وبمجرد تشغيل GOES-A تمت إعادة تسميته GOES-1.
اول قمر صناعى للطقس GOES
واستمرت هذه السلسلة من الأقمار تزداد يوما عن يوم فى أسطول الأقمار الصناعية على مر السنين، وهى مهمة في سلسلة الأقمار الصناعية التي تتبع طقس الأرض من الفضاء.
ولعل آخر مهمة تم إطلاقها فى هذه السلسلة إلى الآن كانت في عام 2018، حيث أطلقت ناسا و NOAA GOES S / GOES-17، أحدث قمر صناعي في الأسطول.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. ناسا تطلق أول قمر GOES للكشف عن الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.