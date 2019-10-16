هواوي تطلق الجيل الثالث من هوائيات 5G المحمولة

أطلقت شركة هواوي اليوم الأربعاء جيلًا جديدًا من هوائيات الجيل الخامس 5G المحمولة، متوقعةً تسارعًا في سرعة ترقيات الشبكات التي يقودها المشغلون الثلاثة في سوقها الصيني الضخم.

وقامت شركة هواوي – التي تتخذ من مدينة شنجن مقرًا لها – بدور رائد في تطوير ما يسمى Massive MIMO – أو الهوائيات المتعددة المدخلات والمتعددة المخرجات – تتميز بمصفوفات من أجهزة الإرسال والاستقبال لتشغيل خدمات الهاتف المحمول من الجيل الخامس.

ويمكن لهوائيات Massive MIMO أن تحقق سرعات بيانات فائقة من خلال تتبع مستخدمي الهواتف الذكية القريبة مباشرةً، وذلك على عكس الهوائيات “السلبية” السابقة التي تتواصل بطريقة أكثر عمومية – وأقل كفاءة – مع بيئتها.

ويضاعف الجيل الثالث من هوائيات Massive MIMO من هواوي – الذي كُشف النقاب عنه في حدث في مدينة زيوريخ السويسرية – عرض النطاق الترددي المزدوج إلى 400 ميجاهرتز، وزيادة خرج الطاقة إلى 320 واط، مما يتيح توسيع التغطية في ترددات منتصف النطاق التي خصصتها العديد من البلدان لخدمات الجيل الخامس 5G.

وقال (إدوارد دينج) – مدير الأعمال اللاسلكية بشركة هواوي – في عرض تقديمي: “سوف تزن أقل وستستهلك طاقة أقل من سابقاتها”. وأضاف: “وسيؤدي ذلك إلى إزالة الحواجز التي تعترض النشر العالمي في جميع السيناريوهات، ويصبح معيارًا جديدًا لدفع نشر 5G على نطاق واسع”. هذا؛ وتحتووي حزمة الهوائيات على رقائق إلكترونية مصنوعة بتقنية نانومتر 7.

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وتعمل شركة هواوي على تجميع هوائي 5G الجديد في محطة Blade AAU الأساسية الخاصة بها، وهي حزمة موفرة للمساحة وتشتمل على هوائي سلبي. وسيتيح ذلك للمشغلين توفير المساحة، وتشغيل جميع شبكاتهم من موقع واحد.

وتقول هواوي – التي تستحوذ على 28% من سوق عتاد الشبكات: إن تقنية Massive MIMO الخاصة بها أكثر تطورًا من تلك التي تقدمها الشركات المنافسة، مثل: إريكسون، ونوكيا. ولقد شحنت الشركة 400,000 محطة أساسية خلال العام الحالي مع بدء المشغلين في طرح شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى 56 شركة اتصالات قد نشرت الشبكات الجديدة، وقد أصبحت الخدمة متاحة فعلًا في 40 شركة منها.

وتأمل صناعة الاتصالات في أن تكون شبكات الجيل الخامس على تشغيل تطبيقات مبتكرة، وذلك مع تلميح هواوي إلى أنها مهتمة في مجال السيارات الذاتية القيادة من خلال التعاون مع شركة (تشاينا موبايل) China Mobile لتشغيل شاحنات ذاتية القيادة في مشروع تعدين مفتوح.

يُشار إلى أن إعلان هواوي – التي تعد أيضًا ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – اليوم يأتي بالتزامن مع إعلانها عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 27% في الربع الثالث من عام 2019؛ مدفوعةً بزيادة في شحنات الهواتف التي تم إطلاقها قبل أن تدرجها الولايات المتحدة إلى القائمة السوداء.